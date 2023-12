Vürtsid pole mitte ainult maitsvad, vaid ka väga tervislikud. Eriti soovitatav on neid süüa külmal ajal, et toetada immuunsüsteemi, vähendada külmetusohtu ja normaliseerida ainevahetust.

Mõned vürtsid on kasulikud eranditult kõigile – näiteks pipar, kurkum või basiilik. Teisi soovitatakse soojalt teatud vaevuste puhul või hormonaalse taseme parandamiseks. Näiteks naistele on eriti oluline kaneeli tarbimine. See on kõige «õigem» naiste vürts!