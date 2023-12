«Alkohoolikud ei suuda normaalselt töötada. Parimal juhul kulutavad nad meeletult palju energiat, et säilitada hea enesetunne. Kuid enamik alkohoolikuid teavad, et see protsess on väga väsitav,» rääkis Hawker-Lecesne. Ta lisas, et alkohoolikute «funktsioneerimise» taga võivad olla ka tema pereliikmed, kes enamiku igapäevaelu asjadega tegelevad. Spetsialist rõhutas, et see ei eksita mitte ainult ümbritsevaid, vaid ka inimesi endid, kes on sõltuvusse sattunud.