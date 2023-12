KASVAV TREND ⟩ Eestlased avastasid kullaaugu, mis aitab sadu eurosid säästa

Teisel ringil šoppajate kasvu tunnistab ka Yaga turundusjuht Anette Apri: «Numbrid kinnitavad seda, mida kuuleme inimestega vesteldes üha enam: järelturult šoppamine on saanud uueks normaalsuseks ning tihtipeale on see esimene koht, kuhu uue toote otsinguil pöördutakse. Samuti näitab rahvusvaheline statistika, et juba ostuotsustel peetakse silmas toote potentsiaalset väärtust järelturul ning üha kasvavad müügikuulutuste mahud on selle trendi kinnitajaks ka Eestis.»