Maailma kõige karvasem tüdruk leidis elu armastuse ja abiellus

Supatra sündis 5. augustil 1999. Kuid tema vanemate õnn oli segatud üllatuse, hirmu ja umbusuga, sest arst ütles, et lapsel on palju karvu. Alguses arvasid nad, et see on normaalne, kuid teda inkubaatoris nähes olid nad šokeeritud. Pea kogu tema oli keha oli karvadega kaetud ja isegi Tai arstid polnud kunagi temasarnast näinud.