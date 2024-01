Sapphire on läbinud kuus rindade suurendamise operatsiooni. Kahel korral pidi ta lõhkenud implantaadid uute vastu vahetama. Nende operatsioonidega on naise rinnad paisunud A-korvilt H-korvile. Rindadele lisaks on Sapphire lasknud korrigeerida oma nina, lasknud endale lisada tuharaimplantaadid, tõstnud kulme ja süstinud enda näkku ohtralt Botoxit ja teisi täiteaineid. Kuid kõige kummalisema ilulõikuse käigus lasi Sapphire eemaldada endalt neli ribi.

«Enne rindade suurendamist oli mul A-korv. Mu vennad kiusasid mind ja ütlesid, et ma võin rinnahoidjat tagurpidi kanda, sest olen nii lame,» meenutas Sapphire. «Naljakas on see, et minu ema julgustas mind rindu suurendama. Ta ütles, et võiksime rinnad koos korda teha. Olen oma ema alati jumaldanud.»