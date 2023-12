19-aastane Kay rääkis New York Postile, et tal tekkisid terviseprobleemid, kui ta hakkas jooma vett korduvkasutatavast plastpudelist. Neiu sõnul sai ta kõigepealt külmetuse. Tema seisund muutus kiiresti nii halvaks, et ta oli sunnitud kiirabi kutsuma. Arst diagnoosis Kayl bronhiidi ja määras talle ravi, mille tulemusena tekkisid tal omakorda nõgestõbi.