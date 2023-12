Naine kaotas öise söömise tõttu peaaegu nägemise

Suure kaalu tõttu hakkasid tal enda sõnul tugevad seljavalud, mis tegid kummardumise võimatuks, tal ei olnud võhma, igasugune liikumine ja liigutamine olid takistatud ja ööuni olematu. Samuti tõusis noore naise koljusisene rõhk. «Mu ajus oli väga kõrge rõhk ja aja jooksul muutus mu nägemine häguseks. Ma jäin peaaegu pimedaks. Ma kartsin, et võin kahekümneselt pimedaks jääda,» meenutab ta The Sunile hetke, mis sundis teda täielikku elumuutust ette võtma.

Anita rääkis, et hakkas kaalus juurde võtma juba lapsena. «Sõin salaja just öösiti. Kui mu vanemad magama jäid, sõin kuhjade kaupa krõpse, šokolaadi ja komme. Need salajased maiuspalade hävitamised kestsid aastaid,» tunnistab neiu. Otsustades oma tervise eest hoolt kanda, hakkas ta rohkem kõndima ja muutis oma toitumist.