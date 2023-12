Naine aitas haua tagant omaenda mõrvari paljastada

Ühe Texase naise enda sõnad said tema mõrvaprotsessil võtmeks, mis veensid vandekohust selles, kes on tema mõrvar. Kahe väikese poisi ema, 31-aastase Maria Eugenia Muñozi surm näis esialgu enesetapuna, ent tema päevik reetis, et tal polnud selliseid mõtteid peas.