Mariah Carey on kahtlemata jõulukuninganna, sest vaevu jõuab detsember alata, kui juba rõkkab igas poes ja raadiokanalis 1994. aastal ilmunud «All I Want for Christmas is You». Kuidas staar aga oma glamuurset välimust hoiab? Allpool on ülevaade Mariah' ilurutiinist, tänu millele on ta täna sama vapustav nagu 1990ndatel.