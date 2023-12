Last ootav Hilary Duff haigestus koroonasse: seekord on eriti julm

36-aastane näitlejanna tunnistas hiljuti, et ootab oma neljandat last. Hilary püüab oma tervise eest parimat hoolt kanda, kuid tema perekond ei suutnud koroonaviirusesse nakatumist vältida.

Sarja «Lizzie McGuire» staar rääkis, et nii tema kui ka tema abikaasa on sunnitud kandma kodus maske, et kaitsta oma lapsi nakkuse eest. Paljulapseline ema selgitas, et tundis end väga nõrgana. «Covid on seekord julm. Meie oleme haiged, aga meie lapsed mitte,» kinnitas näitlejanna.