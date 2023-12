Hagis väidetakse, et Jane Doe sai IT-firmas Tradeshift juhi assistendina töötamise ajal saadud ebameeldivate kogemuste ja seksuaalse vägivalla tõttu traumajärgse stressihäire ja on oma vaimse tervise ravimiseks pidanud kaua aega käima teraapias. See on talle maksma läinud sadu tuhandeid dollareid.