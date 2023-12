KIUSAMISEST VÄSINUD ⟩ 17-aastane Maria: mu kallal võetakse nii kodus kui koolis

«Minu probleem on selles, et mu suhted perega on väga keeruliseks läinud. Mu vanemad tõstavad minu peale pidevalt häält, solvavad mind ja karjuvad mu peale. Enamasti juhtub see igapäevaste probleemide tõttu. Näiteks kui ma ei saanud aru, kuidas kodus asju teha. Mõnikord nad ei ütle, mida nad täpselt tahavad ja ütlevad siis, et ma ise oma peaga mõtleksin. Nii ma siis teengi asju enda äranägemise järgi, kuid nad pole hiljem rahul ja hakkavad õiendama,» kirjeldab Maria keerulist olukorda.