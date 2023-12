LAISK VÕI NUTIKAS? ⟩ 37-aastane naine põhjendas, miks on mõnus koos vanematega elada

Lindsey sõnul astus ta 18-aastaselt ülikooli ja lahkus oma vanemate kodust. Sellest ajast peale on ta elanud ja töötanud kõikjal maailmas, Austraaliast Singapurini. 2020. aastal algas aga koroonaviiruse pandeemia ja naine pidi oma senise elustiili üle vaatama ja ümber hindama. Ta naasis Londonisse ning kolis tagasi oma ema ja isa majja. «Ma ei plaaninud kunagi rohkem oma vanematega koos elada, kuid ma pole ikka veel abielus ega kiirusta üksi elama, kuigi saan seda endale majanduslikult lubada. Nii et põhjus on lihtne – ma lihtsalt tahan nii elada. See on odav ja ma ei tunne kunagi üksindust.» selgitas Lindsey The Sunile.