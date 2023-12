Käes on aasta piduderohkeim periood, kus tühjendatakse ka mõned veiniklaasid. Milline vein on mõõdukalt tarbides kõige kahjutum?

Petitpaini sõnul on kehale kõige kahjutum madala suhkru- ja alkoholisisaldusega vein. Ta märkis, et suhteliselt jahedas kliimas toodetud valged veinid vastavad nendele parameetritele kõige sagedamini. Kuumades maades kasvanud viinamarjadest valmistatud veinid on spetsialisti sõnul tavaliselt kangemad ja magusamad.