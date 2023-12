UUS TUTVUS ⟩ 34-aastane Agne: pidime Kadrioru pargis kokku saama, kuid kohale jõudes...

Kodumaise tutvumisrakenduse puhul võlus teda enim see, et kõigil kasutajatel on ühine eesmärk — leida endale kaaslane püsisuhteks. Kasutajaprofiilid on selle võrra põhjalikumad ning näeb kohe ühisosa olemasolu ära. «Oma praeguse elukaaslase profiili vaatasin ikka tükk aega ja jäi kohe täitsa kripeldama, et see tutvus mul veel kinnitamata on. Tegin saatusliku kliki ära ning meie esmane suhtlus oli väga meeldiv — mulle meeldis kõik, mida tema elus oluliseks peab,» jagab naine.