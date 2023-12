Jõuluaeg on stringiaeg! Kuidas nappe aluspükse mugavasti kanda?

Pesuekspert Mel Marsden ütleb, et stringid on mugavad, kui leiad sellised, mis istuvad sulle ideaalselt. Stringid peavad olema ilusti puusadel või vöökohal ja andma liikumisruumi. Et leida mugavaid stringe, on tähtis vaadata, millisest kangast need on valmistatud. Need peaksid olema pehmest ja kvaliteetsest materjalist, mis sobib ka tundlikule nahale ja on vastupidav, vahendab Daily Star.