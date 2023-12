Vürtsikas vahejuhtum leidis aset Oklahoma Citys. David DeWitt, Potawatomi maakonna šerifi büroo vanemohvitser, külastas koos oma naisega sekspoodi, et oma armuellu veidi vürtsi ja värskendust lisada. Iga kord, kui naine osutas mänguasjale, mis talle meeldis, vihastas Devitt ja ütles, et sellist kunstpeenist pole neil vaja.

Müüja sõnul tundus, et mehel on kompleks oma genitaalide suuruse tõttu. Kaupleja sõnul kurtis mees muudkui riiakalt, et kaaslase valitud dildod on tema peenisest suuremad ning muutus seetõttu üha pahuramaks. Ühel hetkel kaotas ta New York Posti vahendusel enesevalitsuse, tõstis käed nagu sooviks oma naist lüüa ning poemüüja sekkus, paludes tal kauplusest lahkuda. Selle peale teatas mees: «Pagan võtaks, ma olen võmm.»