See toimubki üsna täpselt nii, nagu see kõlab, ei mingit lisatrikki. Ayurveda traditsioonilisest meditsiinist alguse saanud võte seisneb selles, et nabasse valatakse erinevaid õlisid, mis seejärel masseeritakse mitme minuti vältel naha sisse. Seda on kasutatud juuksekasvu soodustamiseks, menstruatsioonivalude leevendamiseks ja nüüd ka kaalu langetamiseks.