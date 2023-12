NUTAD JA OSTAD ⟩ Neli põhjust, miks poemüüjad nõuka ajal nii pahurad olid

Isegi need nostalgikud, kes nõuka-aega tänapäeval kipuvad idealiseerima ja kelle mälus siis taevas pilvitu ja köharohi mõnusa mekiga oli, peavad tunnistama, et teenindav personal ei olnud siis kauplustes tihtipeale kliendisõbralik. Miks see nii oli? Veidi arutledes saab põhjuseid ritta lausa mitu.