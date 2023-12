Ema naiivsuse tõttu sattus tütar tööle stripiklubisse

37-aastane Uus-Meremaal elav Beth Bennett surus jala täiskasvanute meelelahutusmaailma ukse vahele 20-aastaselt. Sel ajal õppis ta Daily Stari sõnul ülikoolis ja esines samal ajal erinevates muusikasaadetes. Ühel päeval leidis ema ajalehest töökuulutuse. Ta ütles Bennettile, et asutus vajab tantsijaid ja registreeris tütre intervjuule. «Otsustasin, et see on hea mõte ja helistasin neile. Selgus, et tegu on Stiletoga, ainus striptiisiklubi minu kodulinnas,» meenutab naine.