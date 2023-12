Rootsi kroonprintsess Victoria paljastab, mis ta Williamist ja Catherinest arvab

Nii Briti kui Rootsi tulevased kuningapaarid veetsid visiidi ajal palju aega koos. See hõlmas nii õhtusööke, vaba aja veetmist, kui ühist heategevuskontserdi külastamist. Victoria ja Danieli jaoks oli see esimene kord, kui nad said võimaluse osaleda traditsioonilisel Royal Variety heategevuskontserdil.

Victoria pihtis Rootsi päevalehele Aftonbladet, et tal on Williami ja Catherinega koos alati vahva. «Meil ​​on alati lõbus. Meil on palju ühist ja nendega kohtumine on alati väga lihtne ja loomulik,» ütles Victoria. «Meil on sarnased hobid ja huvid ja alati on omavahel põnev igapäevastel teemadel vestelda ning riigiasjadest rääkida.» Naine kinnitas, et nad on omavahel alati soojades suhetes olnud ning jututeemasid jätkub. «Ja Londonil on minu südames tähtis roll,» kiitis ta. Kuningliku neliku omavahelised head suhted ja sõprus paistab hästi silma ka ühistelt fotodelt.