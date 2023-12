ETTEVAATUST ⟩ Su lemmiktoidud võivad su tervise ära rikkuda

Kui tunned end stressis, siis mis on esimene toit, mille järele käe sirutad? Võib-olla on see pakk krõpse või pitsa või makaronid juustuga. Võib-olla otsustad alustada päeva magusa saiakese või eriti vahuse kohviga. Kahjuks võivad need lohutavad toidud kahjustada meie keha võimet stressist taastuda, näitavad uued uuringud.