Inimesed, kes elavad paari lähedal Californias Montecitos, ütlesid, et nad on Sussexi hertsogipaarist tugevalt häiritud. Naabrite rahulolematuse peasüüdlane on allika sõnul Meghan Markle. «Meghan on väga edev ja ümberkaudsed elanikud ei jõua ära oodata, millal nad lahkuvad,» ütles üks naaber, kes The Newsile oma nime ei soovinud avaldada.