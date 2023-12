Töötaja, kelle nimi on Emily Russell, kaebas aga naise hirmutava käitumise pärast kohtusse, kus nelja lapse ema tunnistas ennast rünnakus süüdi. Kohtus selgus, et naine ärritus Chipotle'i töötaja peale, sest ta ei teinud naise arvates einet õigesti. Kohtunik sõnas, et selline käitumine on täiesti vastuvõetamatu ja tema reaktsioon oli kohatu.