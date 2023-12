Cemal Senaslan teeskles, et on hambaarst, kui ta vastas 42-aastase patsiendi Hakan Yildirimi kõnele. Mees kurtis tugevat hambavalu ja soovis kiiremas korras arsti visiidile pääseda. Koristaja kutsus mehe kohe kliinikusse ja vaatas ta samal õhtul eriarstina esinedes üle.

Pärast kiiret läbivaatust teatas Shenaslan, et patsiendil on vaja eemaldada neli esihammast. Kui Yildirim kahtles sellise radikaalse kohtlemise vajalikkuses, sai koristaja vihaseks ja palus, et patsient ei õpetaks teda oma tööd tegema. Samuti teatas ta Hakanile, et õpetab hambaarstiülikoolis tudengeid, kirjutab OddityCentral.