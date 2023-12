Suguelu algust pelgav 35-aastane mees sai eksperdilt nahutada: kuula oma genitaale

Juzwiaki poole pöördunud mees surus aastaid oma seksuaalsust alla. Vaginaalset seksi pole mees kunagi proovinud, paaril korral on ta naisele oraalseksi pakkunud. Nüüd usub ta, et seksuaalse tegevuse alustamiseks on niikuinii liiga hilja. «Tahaksin vabaneda nähtamatutest süütuse ja kogenematuse ahelatest, aga vanus ja sugu häirivad. 30–40-aastaselt seksuaalset taassündi kogev naine on vabaduse ja ärkamise sümbol. Samaealine mees tundub kõigile ebaküps, meeleheitel ja hirmutav,» on ta kindel.