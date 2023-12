Günekoloog: pole vaja oma alukaid ära peita enne läbivaatust

Kui sul on tulemas günekoloogi vastuvõtt, oled jõudnud õigesse kohta. Sünnitusarst-günekoloog Tiffany Pham selgitas: «Läbivaatuse olemus on üsna intiimne, mistõttu võivad inimesed tunda end ebamugavalt selle pärast, kuidas nende suguelundid välja näevad või kuidas neid tajutakse. Günekoloogid on spetsialistid, kes tegelevad teie keha kõige intiimsemate osadega seotud küsimustega.»