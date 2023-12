Jennifer Lawrence vastab kuulujuttudele, et ta on noa all käinud

Pärast triloogiat on staar mänginud mitmes linateoses, näiteks filmides «Red Sparrow», «Don’t Look Up» ja «No Hard Feelings». Kuid J-Law fännid on staari viimase paari aasta jooksul muutunud näostruktuuri usinalt kommenteerinud. Pärast hiljutist Pariisi moenädalat küsisid paljud sotsiaalmeedias, kas staar on noa all käinud, kirjutab Tyla.

Värskes intervjuus Kylie Jenneriga lükkas Jennifer kuulujutud ümber. «See on uskumatu, mida meik suudab, sest ma töötan koos Hung Vanngoga, kes joonistab huuled suuremaks. Ja ma kutsun teda ilukirurgiks, sest viimased kuud, mil olen temaga töötanud, on kõik veendunud, et ma käisin silmaoperatsioonil. Ma olen nagu: «Ma ei käinud silmaoperatsioonil. Ma meigin ennast.»»

Ta lisas: «Ma kasvasin suureks. Lapsekaal kadus ja mu nägu muutus, kuna ma vananen. Kõik arvasid, et ma käisin ninalõikusel, ja mina ütlesin: «Mul on täpselt sama nina. Mu põsed muutusid väiksemaks. Aitäh, et te sellele tähelepanu juhtisite.»»