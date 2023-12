Los Angeleses elav Jess Jacobsen alustas oma pöörase lõpuga lugu kirjeldusest, et on üks noormees, kellega ta on juba mõnda aega kohtingutel käinud. «Olin eile tal külas ja läksin teise korruse vetsu häda number kaht tegema. Siis avastasin, et vetsupaber on täiesti otsas ja varurulli ei paista ka kuskilt. Pidin piinlikkustunde alla neelama ja noormeest hõikama, et abi paluda.»