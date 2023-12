NUTA VÕI NAERA ⟩ Kuldse kahara peokleidi asemel saabus veebipoest pettumust valmistav vormitu ürp

30-aastane Anita Mwiruki, kes ostis Cherley veebipoest kuldse õlgu paljastava kleidi, näitas TikTokis, mis tegelikult temani jõudis. Saadud toodet on isegi keeruline kirjeldada. See on kollane halvasti selga sobituv kleidilaadne ürp, millel pole peale pikkuse ja paljastava ülaosa reklaamituga midagi sarnast. Loomulikult tunneb ostja end petetuna ega soovita kellelgi eelnimetatud veebipoega tegemist teha.