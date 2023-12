Meisterstilist Paul Labrecque soovib, et inimesed eiraksid müüti, et higi on mustus. «Higi on ainult vesi. See eritub pea pooridest mitmel põhjusel, näiteks õhuniiskuse või trenni tõttu.» Suviti juhtub tihti, et lähed värskelt pestud juustega õue ja higistad. See ei tähenda, et peaksid koju jõudes uuesti juukseid pesema. Selle asemel tuleks lasta neil jaheda õhu käes kuivada.