Vähene seks ja masturbeerimisest hoidumine on meeste tervisele otseselt kahjulik

Millegipärast on levinud müüt, et kui pikalt mitte seksida või masturbeerida, suureneb seksuaalne iha, seemnepurske võimsus ja keskendumisvõime. Vale puha.

Miks seksist ja masturbeerimisest üldse teadlikult hoidutakse? Oma loo räägib 39-aastane Marek

«Mul oli mõned aastad tagasi alanud värske romantiline suhe, kuid viibisin töö tõttu vahel nädal aega Eestist ära. Värskes suhtes oli armumine taevani ja kired lõõmasid, aga õhtuste erootilise maiguga vestluste ajal tundus romantilise ja rüütelliku tõotusena kokku leppida, et me kumbki ennast vahepeal ise ei rahulda, seksime ja naudime siis, kui omavahel kohtume.»

«Aga siis oodatult meisterlikke ja meeletuid voodirallisid ei toimunudki,» oskab mees tagantjärele toimunud hinnata. «Mul toimus seemnepurse piltlikult öeldes enne, kui riidest lahti sain, ja kuna uueks soorituseks taastumine võtab aega, oli see naise jaoks nördimus. Loomulikult mõjutas see mind ja tekitas suurt stressi ja ärevust.» Kokkuvõttes kinnitab mees, et maadles pruudiga pikalt ebarahuldava suguelu käes, millele kumbki ei osanud põhjendust leida. «Saime mõnda aega hiljem aru, milles viga, sest uurisime suhtenõustamisi ja leidsime juhuslikult selle vastuse, kuid tegelikult oleks see võinud lausa meie noorele armastusele saatusliku põntsu panna,» hoiatab mees teisi.