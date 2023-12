Ühismeedias kütab tuliselt kirgi ema, kes kasvatab oma last selles vaimus, et suurim karjäär ja pühendumus elus peab olema koduperenaisena, kes teenindab oma meest.

Vananenud vaadetega ema on ise samuti koduperenaine, kes tööl ei käi ja seda ka ei soovi. Ta väidab oma suureks paisunud vaatajaskonnale, et naise jaoks on tõeline õnn kodu, pere ja usk. Tööl käimine ehk professionaalne karjäär ja eneseteostus ei ole tema sõnul vajalikud. Koguni vastupidi – tööl käimine ei too rõõmu ega edu.