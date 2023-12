Linnupesa vanemlus on lahutatud lapsevanemate loodud süsteem, kus ema ja isa kodude vahel ei pendelda lapsed, vaid vastavalt graafikule vanemad ise. Mis on selle meetodi plussid ja miinused ning kas neid üldse on? Ning mis kõige olulisem, kuidas see lastele mõjub? Oma kogemustest räägivad Eesti pered.