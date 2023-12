Need kaks kõige populaarsemaks peetavat pohmellivastast vahendit on täiesti kasutud

Selgub, et kohv võib enesetunde hoopis viletsaks muuta

Kui reedene pidu on liiga rajuks läinud ja alkoholi tarbitud rohkem, kui mõistlik oleks olnud, on mõttetu pidada loenguid joomise kahjulikkusest. Kõigepealt tuleb ikka enesetunne korda saada ja siis lubada, et niipea enam alkoholi poole ei vaata ja klaasi ei kummuta.