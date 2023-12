Tuleb tuttav ette? Oled ka kohanud mõnd mehepoega, kes kerges viiruses olles justkui hinge vaagub ja kõikide vägevate nimel oma otsa ootab? Kas mehed ongi hädisemad või on neil tegelikult erakordselt viletsa enesetundega tõsi taga?

Toitumisspetsialist Jeanna Hope ütleb, et mehed põevad grippi raskemini ja kauem kui naised, samuti on neil suurem valu kurgus ja liigestes. Põhjustest kirjutab The Guardian.