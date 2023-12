Mõnikord näib, et kuigi laps on vanuse poolest juba täisealiseks saanud, ei suuda ta mingil põhjusel üheski reaalses elu aspektis edu saavutada. Tundub, et ta pole omandanud praktilisi oskusi ja elab justkui mingis teises reaalsuses. Reeglina püüavad vanemad aidata oma täiskasvanud lapsi, kuid sageli see ainult halvendab olukorda.