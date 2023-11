Washingtonist pärit laulja ja modell Christa Carson kaotas nina külgmisesse voldikesse tehtud Botoxi süsti tõttu osa oma ninast. Ebaõnnestunud kosmeetilise protseduuri tagajärgedest kirjutab New York Post .

52-aastane Carson ütles, et läks 2020. aastal kliinikusse, et vähendada ninasisest turset. Laulja sõnul ei muretsenud ta tagajärgede pärast, kuna ta oli varem selles kliinikus korduvalt noorendusprotseduure teinud ja kõik need olid edukad. Seekord polnud tulemus aga nii hea. «Pärast koju naasmist tekkisid kummalised sümptomid, sealhulgas tuimus, kipitus, isegi kõnehäired,» meenutas modell.