TÕSINE TERVISEOHT ⟩ Arsti sõnul on kaks suurt viga, mida väga paljud inimesed vetsus käies teevad

Pasricha ütles, et kuigi mõned eksperdid väidavad, et bidee kasutamine tualettpaberi asemel on kõige parem viis hoida tualettruumi kasutades hügieeni, teevad paljud seda valesti. Ta soovitab kuivatada määrdunud kehapiirkonda ettevaatlikult, et mitte vigastada pärakupiirkonna õrnu kudesid. «Agressiivne hõõrumine ja puhastamine, eriti seebi ja muude puhastusvahenditega, võib põhjustada ärritust ja sügelust,» märkis asjatundja. Ta lisas, et mõnel juhul põhjustab pidev trauma tundlikule kehapiirkonnale hemorroide, käärsoole veenide turset ja verejookse.