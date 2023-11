Kunstiõhtule kogunes La We loomekohvikus värvikas seltskond. Olgugi must moevärv – julged ja säravad jätavad trenditruud foonile ning püüavad ise pilke päikesekollases, türkiisis ja lavendlilillas. Miks mitte pimeda aja tausta enda trumbiks pöörata?

Samamoodi on pilkane talv imeline aeg kunstimeelte avamiseks, sest tajud on teravad ja võime iseendasse vaadata tundlikum. Nii nagu on see parim aeg filme vaadata, on see ka imeline aeg kunstimaailma sukelduda.