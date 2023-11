Temast kavatseti luua järgmine suur staar, kuid siis teatas ta rasedusest ja taandus 2008. aastal avalikust elust, et kasvatada oma tütart Maddiet. Ta on nüüd avalikkuse ette naasnud nii kantrilaulja kui ka näitlejana. Muu hulgas räägib avameelselt, mis tunne oli jääda lapseootele kuulsa teismelisena.

32-aastane Jamie Lynn arvas tollal, et on koos oma elu armastusega, kelleks oli tema poiss-sõber Casey Aldridge, ning otsustas lapse sünnitada. Reaktsioon tema otsusele oli karm. «Kogu maailm mõtles, et ma olin kohutav ja mu elu on läbi. Sest ma jäin noorelt rasedaks ja mängisin lastesarjas.»