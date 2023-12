OHOH! ⟩ Üllatav igapäevane tegevus, mida Dolly Parton kunagi ei tee

Hiljuti näitlejanna Drew Barrymore'i jutusaates käinud Parton jagas, et talle meeldib elada ilma nutiseadmeteta ning ennast aina arenevast tehnoloogiamaailmast võimalikult kaugel hoida. Lisaks paljastas naine, et kõige vähem sallib ta telefonis sõnumite saatmist.

Instagrami postitatud klipis selgitas naine oma seisukohta öeldes, et oma kuulsuse tõttu tahavad paljud inimesed temaga tihti suhelda, kuid ta ise ei taha kõigiga rääkida. Seepärast on suur tõenäosus, et Dolly Partonile sõnumit saates ei pruugigi vastust kunagi tulla.