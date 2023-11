«Oleme koos elanud viis aastat, kuigi oleme tuttavad noorusest peale. Kui me hakkasime kohtamas käima, jõi partner palju ja võis oma tundeid avalikult näidata: ta oli õrn, kirglik, tähelepanelik. Aga kui ta on kaine, ei kallista ta mind peaaegu üldse. Aga ma vajan seda!» on naine ahastuses.

Ta on üritanud oma mehega asjast korduvalt rääkida, ent tänase päevani pole see tulemusi andnud. «Ta vastas, et kui see on mulle oluline, siis ta kallistab mind, aga järgmisel päeval unustas ta oma lubaduse,» ütles naine nõutult.