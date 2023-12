TESTI KAASLAST ⟩ Kuidas apelsini koorimine aitab selgeks teha, kas oled leidnud endale õige partneri

TikTokis suure hoo sisse saanud apelsinikoore teooria väidab, et õige partner teeb sinu eest ära tüütuid tegevusi, et sinu vaeva pisut vähendada. Selleks tegevuseks võib olla näiteks apelsini koorimine, mis võib olla väga tülikas ja aeganõudev, kuid tehes seda ideaalse kaaslase jaoks, ei tundu see üldse ebamugav. Arvatakse, et kui partner sulle selliseid väikeseid teeneid osutab, näitab see seda, kuidas ta sinu eest ka tulevikus hoolitseb.