On teada, et harvadel juhtudel võivad kärbsed ja nende vastsed sattuda inimese soolestikku, põhjustades haigusseisundit, mida nimetatakse soolestiku müiaasiks. See juhtub pärast munade ja kärbsevaststega toidu söömist. Harvadel juhtudel võivad munad maohappe üle elada ja kooruda ning seejärel kehas kasvada.