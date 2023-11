Naabrid võivad olla erinevad nagu pärlid helmekees, igaüks lisades naabruskonda midagi erilist. Olgem ausad, kui paljud meist teavad, kes meie naabrid on? Isegi, kui me tunneme neid nägupidi, on tõenäoline, et me pole omavahel kunagi sõna vahetanud. Paistab aga, et ühel naisel on vedanud naabritega, kes tegid talle üllatuse ja jätsid ukse taha vahva kirja koos kingitusega.