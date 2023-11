9-aastane laps võitleb oma figuuri eest: vahel ei söö ta mitu päeva

«Me polnud lapselapsega tükk aega kohtunud ja lõpuks, kui see juhtus, olin üllatunud, kui palju ta on kaalust kaotanud. Selgub, et lapselaps, kes on praegu üheksa-aastane, otsustas «oma figuuri eest võidelda». Ta ütles, et pole juba mitu päeva peaaegu mitte midagi söönud ja see on tema arvates suurepärane saavutus. Ta ei söö enam isegi mu kaneelisaiu, mis olid varem ta lemmikud. Kas ma peaksin tema näljutamise teema pärast muretsema või läheb see üle?» küsib vanaema.