PETTUMUS ⟩ 84-aastane mees leidis oma tüdruksõbra torumehega voodist

Charles tuli ühel päeval naise koju ja sattus peale südantlõhestavale stseenile, mida ta kirjeldas «nagu nuga südamesse». «Auto oli pargitud maja taha, nii et seda polnud näha. Uks oli lahti, astusin sisse ja mõtlesin, et äkki nad teevad torutöid ja leidsin nad voodist. Ta oli selle tüübiga, kellele ma maksan, et ta maja korda teeks. See tappis mu. See oli nagu nuga oleks mu südame pooleks lõiganud. Mul oli nii valus. Me pidime järgmisel kuul abielluma.»