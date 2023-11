Küsisime eestlastelt, mis on nende lemmiksupp ja mitu korda nädalas nad seda rooga naudivad?

23-aastane Paula ütleb, et kuna tema elukaaslasele ei meeldi üldse supid (sest tema sõnul ei täida need kõhtu), siis suppe süüakse nende kodus väga harva. Vahel õnnestub pika veenmise peale kord kuus suppi süüa. Paula enda lemmiksupid on aga kõik püreesupid ja borš!