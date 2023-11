Just nii kaua peavad mehed keskmiselt voodis vastu

Üks suurimaid paljastusi raportis oli see, kui kaua seks tegelikult kestab võrreldes sellega, kui pikalt see peaks inimeste arvates kestma. Küsitluse tulemuste kohaselt peavad mehed seksi ajal tavaliselt vastu viis ja pool minutit, kuigi inimesed arvavad, et see peaks kestma kaks korda kauem.